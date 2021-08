Wegen Überfüllung schloss am 22. August 1989 die bundesdeutsche Botschaft in Prag. 140 Menschen aus der DDR hielten sich zu dieser Zeit dort auf. Sie hofften auf Ausreisegenehmigung in den Westen. Das Jahr 1989 in der DDR war geprägt von einer Ausreisewelle: Zeitgleich suchten DDR-Bürger in den bundesdeutschen Auslandsvertretungen in Budapest, Warschau und Ost-Berlin Zuflucht. Am 10. September öffneten die Grenzübergänge nach Ungarn und Österreich. Währenddessen spitzte sich die Situation in der Prager Botschaft immer weiter zu. Bis Ende September kamen insgesamt 4.000 Menschen in der Botschaft an. Auf seiner berühmten Balkonrede am 30. September 1989 genehmigte Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher den DDR-Bürgern, die bis dahin in der Botschaft ausgeharrt hatten, endlich die Ausreise.