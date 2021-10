Die ersten Telefonseelsorger Deutschlands nehmen 1956 in West-Berlin ihre Arbeit auf. In der DDR werden ab 1983 staatliche "Telefone des Vertrauens" und ab 1986 kirchliche "Telefonseelsorgen" eingerichtet - bis zur Wende aber zunächst nur in Ost-Berlin, Leipzig und Dresden. Vorbild der Telefonseelsorger Berlin ist der britische Pfarrer Chad Varah, den die hohe Selbstmordrate in London alarmiert hatte.