In Ost-Berlin gab Udo Lindenberg am 25. Oktober 1983 sein erstes und einziges Konzert in der DDR. Der beliebte Rockmusiker trat vor ausgewähltem Publikum im bekannten Palast der Republik auf. Vier Songs durfte er singen, auf "Mädchen aus Ostberlin" und "Sonderzug nach Pankow" hatte er freiwillig verzichtet. Im Publikum saßen vor allem FDJler, die höflich applaudierten, während draußen eingefleischte Udo-Fans von der Polizei in Schach gehalten wurden. Jahrelang bemühte sich Udo Lindenberg um eine DDR-Tournee. Doch der Panikrocker eckte mit seinen frechen Texten und seiner unberechenbaren Art immer wieder bei der Stasi und der DDR-Führung an. Eine Erlaubnis bekam er daher nie. Auch die Lederjacke, die er Erich Honecker schenkte, änderte daran nichts.