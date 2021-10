Es war der Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion. Als Reaktion auf US-Atomraketen in Italien und der Türkei ließ Chruschtschow, der Staatschef der Sowjetunion, auf Kuba Atomraketen stationieren. Damit war es möglich, die USA zu treffen, denn die Küste Floridas war nur 200 Kilometer entfernt. Als das vom US-Militär entdeckt wurde, forderte US-Präsident Kennedy am 22. Oktober 1962 öffentlich und umgehend den Abbau. Kennedy stellte der Sowjetunion ein Ultimatum und ordnete eine Seeblockade um Kuba an. Zu diesem Zeitpunkt stand die Welt kurz vor einem Atomkrieg. Schließlich gelang es Kennedy und Chruschtschow in geheimen Verhandlungen, die Krise zu entschärfen. Der US-Präsident hat den Abzug der amerikanischen Raketen aus der Türkei angeboten. Daraufhin kündigte Chruschtschow am 28. Oktober 1962 den Abzug der Waffen auf Kuba an. Die Welt atmete auf.

Kennedy sprach am 22. Oktober 1962 live im US-Fernsehen und forderte von der UdSSR den Abbau der Raketensysteme. Bildrechte: NASA