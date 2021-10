2017 trat in der Bundesrepublik die "Ehe für alle" in Kraft – ein großer Erfolg in einem jahrzehntelangen Kampf für die Gleichberechtigung Homosexueller in Deutschland. Eine Änderung im Paragraphen 1353 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) erlaubte es nun auch gleichgeschlechtlichen Paaren, zu heiraten. Sie wurden damit heterosexuellen Paaren rechtlich gleichgestellt. Ein Meilenstein auf dem Weg zur "Ehe für alle" war das 2001 eingeführte Lebenspartnerschaftsgesetz. Es ermöglichte gleichgeschlechtlichen Paaren, ihrer Verbindung einen rechtlichen Rahmen zu geben. Dennoch blieben sie benachteiligt gegenüber Ehepaaren, etwa im Miet-, Erb- und Steuerrecht. Die Angleichung erfolgte erst nach und nach und fand ihren Abschluss mit der "Ehe für alle".

Seit dem 1. Oktober 2017 dürfen Schwule und Lesben die Ehe schließen. Bildrechte: imago