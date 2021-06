Vor einem Jahr lässt Wirecard verkünden, dass man die Veröffentlichung der Jahresbilanz verschieben müsse. Es sei Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro verschwunden. Wirecard stellt Anzeige gegen Unbekannt wegen Betrugs. An dem Tag bricht der Aktienkurs an der Börse massiv ein. Einen Tag später tritt der Wirecard-Chef Markus Braun zurück. Am 22. Juni beginnt die Staatsanwaltschaft München wegen Bilanzfälschung zu ermitteln und lässt einen Monat später verkünden, dass bereits seit 2015 die Bilanzen gefälscht und die Umsätze künstlich aufgebläht worden seien. Im April 2021 mussten sich Politiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) oder Olaf Scholz (SPD) vor eine Untersuchungsausschuss im Bundestag zur Wirecard-Affäre äußern. Im MIttelpunkt der Untersuchung stand, welche Mitschuld die Finanzaufsicht BaFin oder das Finanzministerium bei der Verschleierung von Wirecard haben könnte.

Für kurze Zeit gilt der Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer als Reformer, als Hoffnungsträger und großes politisches Talent im vereinigten Deutschland. Er ist der erste Spitzenpolitiker der SED, der den Dialog mit den Demonstranten sucht. In Dresden nennen sie ihn deswegen "Bergatschow", angelehnt an Michail Gorbatschow, der Ende der 1980er-Jahre von Moskau aus die Welt veränderte. Doch dann schmeißt Wolfgang Berghofer hin und geht in die Wirtschaft. Doch die Karriere wird jäh gestoppt. Gegen den Noch-Oberbürgermeister wird am 18. Juni 1991 ein Ermittlungsverfahren wegen Wahlfälschung eingeleitet. Der Vorwurf: Bei den letzten Kommunalwahlen der DDR soll Berghofer in Dresden Ergebnisse manipuliert haben. Im Zuge der Ermittlungen kommt zudem seine zehnjährige Stasi-Mitarbeit ans Licht.