Michael Gartenschläger stirbt bei Fluchtversuch

1976 erschoss ein Sonderkommando der Stasi den Fluchthelfer Michael Gartenschläger an der innerdeutschen Grenze. Gartenschläger hatte versucht, eine Splittermine von einem Grenzzaun abzumontieren. Dies war ihm zuvor bereits zweimal gelungem. Mit der Tat wollte er beweisen, dass die DDR-Führung an den Landesgrenzen Menschen umbringen ließ. Wenige Tage vor seinem Tod war die Stasi jedoch über Gartenschlägers Pläne informiert worden. Der aus Strausberg stammende Gartenschläger war bereits als Jugendlicher 1961 zu lebenslanger Zuchthausstrafe verurteilt worden. Nach zehn Jahren Haft wurde er von der Bundesrepublik als politischer Häftling freigekauft. Nach der Wende kam es zu mehreren Prozessen gegen die für seinen Tod verantwortlichen ehemaligen Stasi-Mitarbeiter. Das Gericht sprach sie in den Jahren 2000 und 2003 frei. Die zwei Begleiter von Michael Gartenschläger, Lothar Lienicke und Dieter Uebe, wenige Tage nach dessen Tod am Ort des Geschehens Bildrechte: dpa

Gruppe Ulbricht kehrt nach Deutschland zurück

1945 kehrte Walter Ulbricht mit neun weiteren KPD-Genossen aus dem Exil nach Deutschland zurück. Die Gruppe war bekannt unter dem Namen "Gruppe Ulbricht". Als Exilanten waren sie in Moskau dazu ausgebildet worden, nach Kriegsende am politischen Wiederaufbau Deutschlands mitzuwirken. Sie sollten die Erste Belorussische Front, einem Großverband der Roten Armee, dabei unterstützen, das öffentliche Leben neu zu organisieren und die Verwaltung Berlins wiederaufzubauen. Am 2. Mai nahm die Gruppe Ulbricht in Berlin ihre Arbeit auf, und half unter anderem bei der Lebensmittelversorgung. Zudem veranlasste sie die Gründung von Parteien, Gewerkschaften und Organisation. Als sich noch im Mai der Berliner Magistrat bildete und im Juni die KPD neu gründete, galten die Aufgaben der Gruppe Ulbricht als erfüllt. Ein Jahr später erfolgte die Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur SED. Walter Ulbricht wurde 1953 Erster Sekretär des Zentralkommitees der SED und Staatsratsvorsitzender der DDR. Erich Honecker und Walter Ulbricht auf der Mai-Parade 1972 in Berlin Bildrechte: imago images / Sven Simon

Interflug stellt den Betrieb ein

1991 landete die letzte Interflug-Maschine auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld. Dieser letzte Flug markierte das Ende der DDR-Fluggesellschaft, die die Treuhand bereits im Februar 1991 liquidiert hatte. Eine Übernahme durch die Lufthansa hatte das Bundeskartellamt 1990 abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt schrieb die Interflug bereits Verluste von einer Million Mark jährlich. Die Interflug war seit 1958 die staatliche Fluggsellschaft der DDR und beschäftigte rund 8.000 Mitarbeiter. Sie flog in erster Linie Ziele im sozialistischen Ausland in Osteuropa an, aber auch andere sozialistische Bruderstaaten wie Vietnam und Kuba. Obwohl es für die meisten DDR-Bürger unmöglich war, weite Reisen mit dem Flugzeug anzutreten, zählte die Interflug 1989 noch 1,5 Millionen Passagiere. Eine Gruppe Stewardessen der Interflug posiert vor einem Flugzeug. Bildrechte: IMAGO

World Wide Web wird öffentlich zugänglich