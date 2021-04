2015 verstarb Schriftsteller Günter Grass in Lübeck. Der Literaturnobelpreisträger hatte mit seinem Debütroman "Die Blechtrommel" einen Welterfolg geschrieben. Günter Grass zählte zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Der Schriftsteller wurde 1927 in der Freien Stadt Danzig geboren und studierte später Bildhauerei und Grafik. Grass wurde 87 Jahre alt.

1977 siedelte der Schriftsteller Reiner Kunze in die BRD über. Durch seine systemkritische Prosa "Die wunderbaren Jahre" geriet er mit dem SED-Regime in Konflikt und wurde aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen. Sein Ausreiseantrag wurde innerhalb von einer Woche genehmigt. Danach zog er mit seiner Familie in die Nähe von Passau, wo er heute noch lebt.