2001 eröffnete der Leipziger Zoo das Pongoland. Das Gehege ist die größte Menschenaffen-Anlage der Welt, in der alle vier Menschenaffen-Arten, also Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen und Bonobos, in unmittelbarer Nähe leben. Zusätzlich forscht das Max-Planck-Insitut für evolutionäre Anthropologie im Pongoland. Laut Angaben des Zoos Leipzig ist es eines der meistbesuchten Gehege im Zoo. Den Leipziger Zoo gibt es bereits seit 1878, auch zu DDR-Zeiten war er eine beliebte Leipziger Attraktion.

1991 wurde der Präsident der Treuhandanstalt, Detlev Rohwedder, ermordet. Aus 63 Metern Entfernung feuerte ein Scharfschütze drei Kugeln durchs geschlossene Fenster in die Wohnung Rohwedders und traf ihn tödlich. Wenig später bekannte sich die Rote Armee Fraktion zu der Tat. Als Chef der Treuhand war Rohwedder in den Wochen zuvor vermehrt Drohungen und Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Nach der Wende sollte die Treuhand möglichst viele Volkseigene Betriebe der DDR in die Marktwirtschaft überführen und sie international wettbewerbsfähig machen. Die Treuhand war mit der Riesenaufgabe aber überfordert: Viele Betriebe wurden insolvent, eine Großzahl ehemaliger DDR-Bürger wurde arbeitslos. Selbst Rohwedders Nachfolgerin an der Spitze der Treuhand, Birgit Breuel, räumte ein, dass den Menschen in der ehemaligen DDR viel zugemutet wurde.