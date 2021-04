1945 befreiten amerikanische Soldaten das KZ Buchenwald. Zum Kriegsende war es das Größte im Deutschen Reich. Etwa 280.000 Menschen wurden in diesem oder einem der 139 Außenlagern interniert. Als die Soldaten der US-Armee in Buchenwald ankamen, fanden sie noch etwa 21.000 Häftlinge vor. Der Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte schrieb: "Nichts hat mich je so erschüttert wie dieser Anblick". Im KZ Buchenwald wurden mehr als 56.000 Häftlinge ermordet.