Martin Dannecker, ein wichtiger Mitbegründer der deutschen Schwulenbewegung, beim Protest 1972 in Münster Bildrechte: dpa

1972 demonstrierten mehr als 200 Männer in Münster zum ersten Mal in der Bundesrepublik für die Rechte Homosexueller. Organisiert wurde der Protest von zahlreichen bundesdeutschen Gruppen von Homosexuellen, nachdem die Homosexuelle Studentengruppe Münster zu einem bundesweiten Treffen eingeladen hatte. Unter ihnen war auch Martin Dannecker, einer der wichtigsten Mitbegründer der deutschen Schwulenbewegung. Seit 1969 war Homosexualität unter Männern in der Bundesrepublik zwar nicht mehr strafbar, doch der entsprechende Paragraph blieb bis 1994 im Strafgesetzbuch bestehen. In der DDR hingegen wurde das entsprechende Gesetz bereits 1968 abgeschafft. Homosexuelle wurden dennoch weiterhin gesellschaftlich geächtet und ausgegrenzt. Erst seit Oktober 2017 dürfen gleichgeschlechtliche Paare in der Bundesrepublik heiraten.