2020 wurde die Quarantäne von zwei Ortsteilen in Jessen in Sachsen-Anhalt nach einem Beschluss des Landkreises Wittenberg vorzeitig aufgehoben. Der Grund für die Lockerung nach 12 Tagen waren stagnierende Infektionszahlen. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim hatte der Landkreis die beiden Stadtteile mit mehr als 8.000 Bewohnern abgeriegelt.

Anderthalb Wochen wurden die zwei Stadtteile in Jessen im Landkreis Wittenberg unter Corona-Quarantäne gestellt. Bildrechte: dpa