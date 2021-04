2002 erschoss ein ehemaliger Schüler des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt bei einem Amoklauf 16 Menschen, darunter zwölf Lehrkräfte und zwei Schüler. Anschließend tötete er sich selbst. Der 19-Jährige Robert Steinhäuser war ein halbes Jahr zuvor der Schule verwiesen worden. Steinhäuser war Mitglied eines Sportschützenvereines. Damit kam er an die Sportwaffe gelangt, mit der er das Massaker beging. Die Tat in Erfurt war einer der ersten Amokläufe an einer Schule in Deutschland. In der Folge erarbeiteten Schulen bundesweit Notfallpläne im Falle eines Amoklaufs. Außerdem wurde das Waffengesetz in Deutschland verschärft sowie das Jugendschutzgesetz. Steinhäuser hatte vor der Tat häufig sogenannte "Killerspiele" auf seinem Computer gespielt.

Der Erfurter Oberbürgermeister gedenkt den Opfern des Amoklaufs von 2002. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel