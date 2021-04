2016 zog sich Jan Böhmermann für vier Wochen aus dem Fernsehgeschäft zurück. Zuvor trug er in seiner Show ein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vor. Die Türkei leitete danach rechtliche Schritte wegen Majestätsbeleidigung ein, die von der Bundesregierung zugelassen wurden. Der ZDFneo-Moderator verordnete sich und seiner Show daraufhin eine Sendepause. Böhmermanns "Schmähkritik" löste eine Debatte darüber aus, was Satire in Deutschland darf und was nicht. Die Ermittlungen gegen Böhmermann wegen Beleidigung wurden im Oktober 2016 eingestellt. Ein zweites Verfahren untersagte ihm jedoch bestimmte Verse des Schmähgedichtes zu wiederholen.