1990 begannen die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer und den ersten Sekretär der SED-Stadtleitung Dresden Werner Moke. Der Vorwurf: Wahlfälschung bei der Kommunalwahl am 7. Mai 1989 in der DDR. Laut Anklageschrift hatte Berghofer die Anweisung von Moke erhalten, das Wahlergebnis der SED auf 97 Prozent zu manipulieren. Berghofer war von 1986 bis 1990 Oberbürgermeister von Dresden gewesen. Er wurde vor allem dafür geschätzt, den offenen Dialog zu den Demonstrierenden während der Friedlichen Revolution 1989 gesucht zu haben. Noch vor seiner Verurteilung siedelte Berghofer nach Westdeutschland über und begann eine Laufbahn als Unternehmensberater. Die beiden ehemaligen Politiker wurden 1992 zu einer Bewährungsstrafe von jeweils einem Jahr verurteilt. Berghofer erhielt zudem eine Geldstrafe von 36.000 Mark, Moke musste 3.600 Mark Strafe zahlen. Eine Verfassungsbeschwerde Berghofers scheiterte, das Urteil wurde 1993 endgültig rechtskräftig.

Zum ersten Mal hebt der Airbus A380 2005 in Toulouse ab. Bildrechte: IMAGO / Hans Lucas

2005 hob der Airbus A380 im französischen Toulouse zu seinem ersten Flug ab. Knapp vier Stunden dauerte der Testflug, bei dem nur sechs Personen an Bord waren, ehe das Flugzeug in Blagnac landete. Der 400 Tonnen schwere Aribus A380 ist das größte bisher gebaute Verkehrsflugzeug, das bis zu 800 Passagiere befördern kann. Mehr als zehn Jahre lang hatten Ingenieure aus ganz Europa an der Konstruktion geforscht. Wegen seiner Größe mussten Flughäfen ihre Infrastruktur umstellen. Mittlerweile sind wieder kleinere und effizientere Flugzeuge gefragt. Airbus kündigte deshalb bereits 2019 an, die Produktion des Modells A380 bis 2021 einzustellen.