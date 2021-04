1941 ist Schriftsteller Landolf Scherzer geboren worden. Sein Buch "Der Erste" gibt dem Leser Einblicke in den SED-Machtapparat und wurde kontrovers diskutiert. Mit seiner versteckten Systemkritik wurde Scherzer zu einem beliebten Schriftsteller in der DDR. Der gebürtige Dresdner studierte Journalistik in Leipzig, verlor aber wegen seiner kritischen Reportagen den Studienplatz. Landolf Scherzer zog nach Thüringen und ist seitdem als Redakteur und freier Schriftsteller tätig.