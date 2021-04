1981 starb Matthias Domaschk unter ungeklärten Umständen in Stasi-Haft in Gera. Er gehörte zum oppositionellen Kreis der evangelischen "Jungen Gemeinde" in Jena. Laut Stasi begann er Suizid. Trotz umfangreicher Aufarbeitung in den 1990er-Jahren konnte seine Todesursache nicht genau geklärt werden.