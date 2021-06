1972 nahm Nick Út die berühmte Fotografie "The Terror of War" im Vietnamkrieg auf. Das Bild entstand während eines Napalm-Angriffs der südvietnamesischen Armee auf das Dorf Trảng Bàng. Es zeigt das damals neunjährige Mädchen Kim Phúc bei ihrer Flucht aus dem Ort. Der Fotograf Huynh Cong – genannt Nick – Út war gerade mal 21 Jahre alt, als er das Foto für die Associated Press schoss. Die "New York Times" druckte die Momentaufnahme bereits am Folgetag auf ihrer Titelseite. Für die Veröffentlichung wurde ein Teil des Originalbildes abgeschnitten. Der Ausschnitt zeigte Fotografen, die ihre Filme wechseln. Sie machen keine Anstalten, den verängstigten Kindern zu helfen. 1973 erhielt Út den Pulitzer-Preis für das zugeschnittene Bild. Kim Phúc lebt heute in Kanada. Sie engagiert sich als UNESCO-Botschaftlerin und setzt sich für Kinder ein, die Kriegsopfer wurden. Dafür erhielt sie 2019 den Dresdner Friedenspreis.

Das damals neunjährige Mädchen Kim Phúc und ihre Geschwister fliehen nach einem Napalm-Angriff aus ihrem Dorf Trảng Bàng. Bildrechte: dpa