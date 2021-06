1990 erscheint die "Alternative" erstmals in der untergehenden DDR. Der Autor kehrt zurück in den Osten und wird am 15. Juni 1990 vom Obersten Gerichtshof der DDR vollständig rehabilitiert. 1997 erliegt Bahro seiner Krebserkrankung.

In Hannover wird die Terroristin Ulrike Meinhof verhaftet. Sie ist damit das letzte Mitglied der sogenannten "ersten Generation" der "Rote Armee Fraktion" (RAF), welches von der Polizei überführt wird. Gemeinsam mit dem Terroristen Andreas Baader gründete sie die Baader-Meinhof-Gruppe, die in den 1970er-Jahren einen terroristischen Kampf gegen das politische System der Bundesrepublik führte. Die RAF verübte Banküberfälle, Bombenanschläge, Entführungen. Von 1971 bis 1993 starben rund 30 Menschen bei Terroranschlägen der RAF.

Meinhof machte als Journalistin gegen den sogenannten "Konsumterror" mobil und verfasst für die RAF die Bekennerschreiben sowie ideologische Kampfschriften. Mit anderen Mitgliedern der RAF ließ sie sich in einem militärischen Trainingscamp radikaler Palästinenser in Jordanien für ihre Terroraktionen ausbilden. Ulrike Meinhof erhängte sich am 9. Mai 1976 in ihrer Gefängniszelle.