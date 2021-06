1991 gab die Treuhand bekannt, dass Ende Juni die noch bestehenden rund 2.700 Geschäfte und Gaststätten der ehemaligen DDR-Handelsorganisation (HO) schließen werden. 16.000 Einrichtungen erhielten neue Besitzer. Im Oktober 1990 hatte die Treuhand die Gesellschaft zur Privatisierung des Handels gegründet, um Tausende HO-Betriebe zu privatisieren. Die HO war ein Volkseigener Betrieb der DDR, der sich in die Bereiche Industriewaren, Lebensmittel, Hotels, Gaststätten und Warenhäuser unterteilte. So betrieb die HO die großen Centrum-Warenhäuser in der DDR und beispielsweise auch das Berliner Hotel Adlon. Bereits 1960 unterhielt die HO rund 35.000 Geschäfte. Parallel dazu existierten die genossenschaftlich organisierten Konsum-Läden. Große Warenhäuser gingen an die Kaufhaus-Ketten Kaufhof oder Karstadt, Supermarktketten übernahmen die kleineren Kaufhallen.

Ab 1990 wurde der Großteil der HO-Betriebe geschlossen oder privatisiert. Bildrechte: IMAGO