Vor einem Jahr kam es in Mitteldeutschland zu heftigem Unwetter mit mehr als 133 Liter Regen je Quadratmeter. In Thüringen löste sich eine Schlammlawine, die Grundstücke und Häuser überflutete. In Sachsen-Anhalt setzte ein Blitzschlag ein Haus in Brand. Im Saalekreis kam ein Mann ums Leben, da er sich in der Nähe eines Hochspannungsmastes aufhielt, als der Blitz einschlug. Mehr als 200 Feuerwehrleute kämpften allein in dem kleinen Ort Mühlhausen die ganze Nacht gegen die Wassermassen.