2001 bekannte sich der SPD-Politiker Klaus Wowereit öffentlich zu seiner Homosexualität. "Ich bin schwul und das ist auch gut so" sagte er bei einem Sonderparteitag. Der Satz wurde zum geflügelten Wort. Kurz darauf wurde er zum Regierenden Bürgermeister Berlins gewählt. Er war der erste aktive Spitzenpolitiker in Deutschland, der sich outete. Dafür zollten ihm viele seiner Kolleginnen und Kollegen Respekt. Auch die Medien berichteten weitgehend positiv über Wowereits unerwartete Bekanntmachung. Frei von Risiken war sein Coming-out jedoch nicht. Mitglieder seiner Partei hatten ihm davon abgeraten. Sie fürchteten die Reaktion der Öffentlichkeit. Obwohl Wowereit auch einige Anfeindungen erhielt, schaffte sein Outing vor allem eines: Ein lange aufrechterhaltenes Tabu zu brechen und den Weg für nachfolgende, queere Personen in der Politik und Gesellschaft zu ebnen.

1942 wurde das tschechische Dorf Lidice von deutschen Ordnungspolizisten, zum Großteil aus Halle an der Saale stammend, zerstört. Das Massaker war eine Vergeltungsaktion für das Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Sie erschossen alle 173 männlichen Bewohner des Dorfes und deportierten Frauen sowie Kinder in Konzentrationslager. Lidice wurde dem Erdboden gleichgemacht. Selbst den Friedhof zerstörten die Nationalsozialisten. Nach dem Krieg kehrten die Überlebenden in das Dorf zurück und bauten es mit Hilfe von hunderten Freiwilligen wieder auf. Eine Mahn- und Gedenkstätte erinnert an das Verbrechen.