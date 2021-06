1929 wurde Annelies Marie Frank, kurz Anne Frank, als Kind jüdischer Eltern in Frankfurt am Main geboren. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 emigrierte ihr Vater Otto Frank nach Amsterdam, um eine niederländische Zweigstelle des deutschen Lebensmittelunternehmens Opekta aufzubauen. 1934 folgte ihm die Familie nach. Zu ihrem 13. Geburtstag erhielt Anne Frank ein Tagebuch, das sie in niederländischer Sprache führte. Kurz darauf besetzten deutsche Truppen die Niederlande. Der vierköpfigen Familie Frank gelang es, sich im Hinterhaus der neu gegründeten Firma zu verstecken, wo sie von ehemaligen Angestellten des Vaters versorgt wurde. Sie teilten ihr Versteck mit einer weiteren jüdischen Familie, etwas später kam der Zahnarzt Fritz Pfeffer dazu. 1944 überarbeitete Anne Frank ihr Tagebuch, um es nach dem Krieg zu veröffentlichen. Ihren letzten Eintrag schrieb sie am 1. August 1944. Drei Tage später wurden die Untergetauchten von der Sicherheitspolizei und niederländischen Polizisten entdeckt und deportiert. Otto Frank überlebte als Einziger die Konzentrationslager. Anne und ihre Schwester Margot starben im März 1945 im KZ Bergen-Belsen. 1947 veröffentlichte Otto Frank das Tagebuch seiner Tochter unter dem von ihr selbst gewählten Namen "Het Achterhuis" - Das Hinterhaus. Es wurde in wenigen Jahren ein internationaler Erfolg und gehört zu den meistgelesenen Büchern über die Judenverfolgung.

Die Jüdin Anne Frank starb im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Bildrechte: imago/Photo12/Ann Ronan Picture Library