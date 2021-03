1954 erklärte die Sowjetunion die DDR zum souveränen Staat. Formal war damit, fünf Jahre nach ihrer Staatsgründung , die absolute Abhängigkeit der DDR von der Sowjetunion beendet. Die DDR-Regierung durfte fortan selbst über innen- und außenpolitische Angelegenheiten entscheiden. Ein Jahr später wurde die DDR als Gründungsmitglied in den Warschauer Pakt aufgenommen. Indem die Sowjet-Führung der Souveränitätserklärung zustimmte, machte sie hingegen klar, dass sie nicht mit einer baldigen deutschen Wiedervereinigung rechnete.

1958 beschloss die Bundesregierung, die Bundeswehr im Rahmen der NATO mit Trägersystemen für Atomwaffen auszurüsten. Die aus CDU, CSU und Deutscher Partei zusammengesetzte Bundesregierung unter Konrad Adenauer entschied sich trotz massiven öffentlichem Protestes für den Beschluss. Eine der größten Protestbewegungen, "Kampf dem Atomtod", unterstützt von der SPD, Gewerkschaften und Teilen der evangelischen Kirche, forderte im Nachgang eine Volksbefragung. Diese wurde in mehreren Bundesländern veranlasst. Im Juli 1958 erklärte das Bunderverfassungsgericht die Volksbefragungen jedoch für verfassungswidrig.

Der wohl berühmteste Prozess eines NS-Verbrechers: 1962 steht Adolf Eichmann in Jerusalem vor Gericht.

Der wohl berühmteste Prozess eines NS-Verbrechers: 1962 steht Adolf Eichmann in Jerusalem vor Gericht.

Der wohl berühmteste Prozess eines NS-Verbrechers: 1962 steht Adolf Eichmann in Jerusalem vor Gericht. Bildrechte: imago/United Archives International

1965 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, das eine längere Strafverfolgung von NS-Verbrechen möglich machte. Mit der damals geltenden Verjährungsfrist von 20 Jahren wären Kriegsverbrechen wie Mord ab Mai 1965 verjährt gewesen. Die FDP sprach sich klar gegen eine verlängerte Verjährungsfrist aus, die SPD hingegen forderte, sie komplett aufzuheben. Auch auf internationaler Ebene kritisierten vor allem Israel, die USA und die Sowjetunion die deutsche Rechtslage. Die DDR-Regierung hatte bereits 1964 ein Gesetz beschlossen, das die Verjährung von nationalsozialistischen Verbrechen ausschloss. Der Bundestag beschloss daraufhin, den Beginn der Verjährungsfrist auf 1950 zu verschieben, was eine strafrechtliche Verfolgung von NS-Morden bis 1969 ermöglichte. Danach verlängerte der Bundestag die Verjährungsfrist für Mord auf 30 Jahre, zehn Jahre später hob er sie schließlich ganz auf.

1982 verabschiedet die Volkskammer der DDR ein neues Wehrpflichtgesetz. Die Vorbereitung auf den Wehrdienst sollte damit ein noch stärkerer Teil in der Bildung und Erziehung werden. Das Gesetz schrieb längere Übungen für Reservisten vor und im Verteidigungsfall mussten auch Frauen in die allgemeine Wehrpflicht einbezogen sein. Der 18-monatige Grundwehrdienst in der DDR war seit 1962 für jeden Mann zwischen 18 und 26 Jahren verpflichtend. Die Wehrpflichtigen leisteten ihren Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee oder bei den Grenztruppen der DDR.