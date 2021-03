1990 wurde in Fünfeichen bei Neubrandenburg das erste Massengrab in Deutschland mit Opfern der sowjetischen Geheimpolizei NKWD entdeckt. Zwischen 1945 und 1950 hatte die NKWD politische Häftlinge, Nationalsozialisten und NS-Kriegsverbrecher in früheren KZ-Lagern interniert und misshandelt. Neben Fünfeichen gab es noch neun weitere Speziallager in der sowjetischen Besatzungszone. Die Häftlinge starben an Hungersnot, Kälte und Krankheiten. Später wurden auch Massengräber bei den anderen Speziallagern wie Bautzen, Buchenwald, Berlin-Hohenschönhausen oder Sachsenhausen gefunden.

Das größte "Speziallager" mit mehr als 60.000 Häftlingen war in Sachsenhausen. Bildrechte: dpa