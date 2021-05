1991 gründeten ehemalige Häftlinge den Verein "Frauenkreis ehemaliger Hoheneckerinnen". Mitglieder des Vereins sind Frauen, die wegen politischer Straftaten, wie Republikflucht oder Ausreise, zu DDR-Zeiten im Frauengefängnis Hoheneck inhaftiert waren. Mit der Gründung ihres Vereins wollen sie die Erinnerung an ihre Haftzeit erhalten und sich für die Anerkennung ihrer Schicksale engagieren. In dem berüchtigten Gefängnis waren sie Zwangsarbeit, psychischer und physischer Folter und unhygienischen Haftbedingungen ausgesetzt gewesen. Der frühere Gefängniskomplex Hoheneck befindet sich in einer ehemaligen Ritterburg in Stollberg im Erzgebirge. Bereits während der NS-Diktatur waren hier zahlreiche Widerstandskämpfer inhaftiert. Von 1945 bis 1949 saßen Verurteilte des Sowjetischen Militärtribunals in Hoheneck ein. Bis zum Ende der DDR waren schätzungsweise 23.000 Frauen in Hoheneck inhaftiert, dabei war das Gefängnis dauerhaft überbelegt. Die Haftanstalt ist seit 2001 geschlossen, seit 2019 befindet sich an dem Ort eine offizielle Gedenkstätte.