Erste Ausgabe des "Eulenspiegel" erscheint

1954 erschien die erste Ausgabe des Satire-Magazins "Eulenspiegel", der damals einzigen Satirezeitschrift in der DDR. Das Magazin unterlag der Kontrolle des Zentralkommittees der SED. Manche Ausgaben, die über kritische Themen wie Versorgungsengpässe in der DDR berichteten, durften deshalb nicht erscheinen. Mit dem Antritt Erich Honeckers wurden die satirischen Möglichkeiten des Magazins weiter begrenzt. Die Ausgaben des "Eulenspiegels" blieben begehrt: Die Auflage von rund 500.000 Exemplaren konnte bei Weitem nicht die Nachfrage decken. Heute erscheint der "Eulenspiegel" einmal im Monat. Die meisten Exemplare werden weiterhin in Ostdeutschland verkauft. Der "Eulenspiegel" - die einzige Satire-Zeitschrift in der DDR Bildrechte: imago/Gerhard Leber

US-Aufklärungsflugzeug abgeschossen

1960 wurde das US-amerikanische Aufklärungsflugzeug U-2 im sowjetischen Luftraum abgeschossen. Nach dem Absturz verhafteten die Sowjets den CIA-Piloten Francis Gary Powers und stellten Spionageausrüstung sicher. Powers gestand, an einer Spionageaktion beteiligt gewesen zu sein, auf der er sowjetische Militäranlagen ausspähen sollte. Bereits mehrere Male zuvor waren U2-Flugzeuge der USA als Wetterflugzeuge getarnt über Sowjetgebiet geflogen. Powers wurde in Moskau wegen Spionage zu drei Jahren Haft und sieben Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Am 10. Februar 1962 wurde er auf der Glienicker Brücke zwischen West-Berlin und Potsdam gegen den UdSSR-Spion Rudolf Abel eingetauscht und gelangte so wieder in die USA. Mit dem Flugzeugabsturz begann die "U2-Krise", die die Spannungen der Ost- und Westmächte im Kalten Krieg deutlich verschärfte. US-Spion Francis Gary Powers mit einem Modell des Flugzeugs U-2 Bildrechte: imago/United Archives International

Flensburger Punktekartei eingeführt

1974 wurde in der Bundesrepublik das Punktesystem für Verkehrsvergehen eingeführt. Hintergrund war die hohe Zahl an Verkehrstoten durch immer mehr Autos auf bundesdeutschen Straßen. Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg registrierte nun im Verkehrszentralregister - auch "Verkehrssünderkartei" genannt - Punkte je nach Schwere des Vergehens. Das Punktesystem gilt noch heute und betrifft nicht nur Autofahrer. Für Trunkenheit am Steuer gibt es beispielsweise bis zu drei Punkte, aber auch Radfahrer, die über eine rote Ampel fahren, erhalten einen Punkt. Bei acht Punkten muss der Fahrer seinen Führerschein abgeben. In der DDR gab es kein Punktesystem, jedoch führte jeder Autofahrer einen Berechtigungsschein mit. Bei einem Vergehen erhielt der Verkehrssünder einen Stempel. Beim fünften Stempel drohte der Entzug des Führerscheins. Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg Bildrechte: imago/photothek

