1962 flüchteten zwölf DDR-Bürger in einem Tunnel unter der innerdeutschen Grenze in die Bundesrepublik. 16 Tage brauchten die Beteiligten, um den Tunnel zu graben. Das Besondere: Fast alle waren bereits im Seniorenalter. Der 32 Meter lange Tunnel führte von einem Hühnerstall in der Oranienburger Chaussee nach Frohnau in Westberlin.