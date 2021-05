1990 kam die Bundespost in den Osten. Die Minister Schnell (DDR, rechts) und Schwarz-Schilling (BRD) eröffneten in Ost-Berlin eine Postbank Filiale. Hier war es möglich vor der Wiedervereinigung DM-Sparbücher abzuschließen.

2016 ermöglichte eine Gesetzesänderung in Thüringen die Bestattungen auf Waldfriedhöfen. Bei solchen "Baumbestattungen" werden schnell abbaubare Urnen ohne Grabschmuck unter Bäumen beigesetzt – für Menschen, die sich eine letzte Ruhe in der Natur wünschen. Der erste Waldfriedhof Deutschlands entstand 2002 mitten in einem geschlossenem Waldgebiet in Hessen.