1938 starb Pazifist und "Weltbühne"-Herausgeber Carl von Ossietzky (* 3. Oktober 1889) in Berlin. 1933 verhafteten und verschleppten ihn die Nazis in das Konzentrationslager Sonnenburg und Esterwegen, wo er schwer misshandelt wurde. 1936 bekam Carl von Ossietzky den Friedensnobelpreis verliehen, woraufhin er aus der Lagerhaft freigelassen wurde. Zwei Jahre später verstarb er seiner Tuberkuloseerkrankung und den Verletzungen, die er sich in der Lagerhaft zugezogen hatte.

Der Publizist und Schriftsteller Carl von Ossietzky als Gefangener im Konzentrationslager. Bildrechte: dpa