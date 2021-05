Konrad Zuse stellt ersten Computer der Welt vor

1941 stellte Computerpionier Konrad Zuse den ersten Computer der Welt vor. Sein Rechner "Z3" war groß wie ein Wandschrank, konnte 64 Wörter speichern und brauchte mehrere Sekunden, um eine Rechenaufgabe zu lösen. Dennoch war er der erste vollautomatisierte und programmgesteuerte Rechner weltweit. Während des Zweiten Weltkrieges erhielt Zuse jedoch kaum mediale Aufmerksamkeit für seine Erfindung. Im Dezember 1943 wurde der Z3 bei einem Bombenangriff zerstört, Zuse konnte jedoch bald einen Nachfolgerechner, den Z4 bauen. In den Nachkriegsjahren war dies der einzige funktionierende Computer in Mitteleuropa. Zuse gründete 1949 die Zuse KG, die bis 1971 bestand. Konrad Zuse stammte aus Berlin, wuchs allerdings in Hoyerswerda auf. Er verstarb 1995 in Hünfeld. Groß wie ein Wandschrank mit einer Speicherkapazität von 64 Wörtern: Der Z3-Rechner von Konrad Zuse Bildrechte: imago images/Eventpress

Flucht mit Bus aus der DDR scheitert

1963 scheiterte ein Fluchtversuch an der Berliner Mauer: Acht Menschen versuchten, in einem Reisebus die Grenzanlagen zu durchbrechen und nach West-Berlin zu gelangen. Der Bus, der auf einen schmalen Durchlass in der Betonmauer abzielte, geriet ins Schlingern, prallte gegen die letzte Sperre, und blieb einen Meter vor der Grenzlinie stehen. Dabei feuerten die DDR-Grenzsoldaten 138 Schüsse auf den Bus ab. Die drei Männer in der Fahrerkabine wurden schwer verletzt. Zwei von ihnen, Manfred Massenthe und Gerd Klein, hatten die Flucht geplant. Sie hatten den Bus organisiert und ihn mit Blechplatten möglichst kugelsicher gemacht. Alle Passagiere wurden festgenommen und verbüßten Gefängnisstrafen von bis zu sieben Jahren. Massenthe und Klein wurden zu neun und zehn Jahren Haft verurteilt. Einen Meter bis zur Freiheit: Der in der Mauer stecken gebliebene, zusammengeschossene Bus sollte acht DDR-Bürgern in den Westen transportieren. Bildrechte: dpa

Erster Thüringer Rennsteiglauf