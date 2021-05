1994 starb Erich Honecker im Alter von 81 Jahren an Krebs in Chile. Dort lebte der einstige DDR-Staatschef anderthalb Jahre im Exil , nachdem er Anfang 1993 aus deutscher Haft entlassen wurde. Das Verfahren wegen der Mauertoten wurde aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Seine Witwe Margot blieb bis zu ihrem Tod 2016 in Chile, sie starb mit 89 Jahren.

1949 nahm der Dritte Deutsche Volksrat die DDR-Verfassung einstimmig an. Er leitete damit die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik ein. In Kraft trat die Verfassung am 7. Oktober 1949. Berlin wurde DDR-Hauptstadt. Vier Tage später wurde Wilhelm Pieck zum ersten Staatspräsidenten der DDR gewählt. Im Westen Deutschlands war wenige Monate zuvor die Bundesrepublik am 23. Mai 1949 gegründet worden.