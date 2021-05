2011 wurde eine Erzieherin des Kinderheimes in Mühlhausen brutal überfallen und schwer verletzt. Die Täter, zwei 15-jährige Heimbewohner, flohen anschließend in einem gestohlenen Auto. In Gießen (Hessen) wurden sie kurz darauf verhaftet. Gegen die beiden Jugendlichen wurde eine mehrjährige Haftstrafen verhängt.