Am 19. Juni 1936 kommt es für den deutschen Boxer Max Schmeling zum spektakulärstem Kampf seiner Karriere. Nachdem er den Weltmeistertitel 1932 verloren hat, soll der Sieg gegen den 22-jährigen Joe Louis ihn wieder für den Titel in Stellung bringen. Von 54 Kämpfen hat Louis 43 durch K.o. gewonnen. Boxexperten räumten Max Schmeling null Chancen ein. Doch dieser hat in der Deckung des Gegners eine kleine Lücke entdeckt und bringt den bis dahin unbesiegten Louis zu Fall. Vor einer Kulisse von 40.000 Menschen macht Schmeling in New York den Coup seines Lebens.