1927 fand das erste Rennen auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal statt. Mehr als 140.000 Zuschauer säumten damals die Strecke. Geboren wurde die Idee rund um den Sachsenring zwei Jahre zuvor, als 1925 der "Motorradfahrer-Club Hohenstein-Ernstthal und Umgebung e.V." gegründet worden war. Der Sachsenring ist mittlerweile eine der traditionsreichsten Rennstrecken Deutschlands und beheimatet seit 1998 die Motorrad-WM .

Zaun der ehemaligen DDR-Grenzanlage an der innerdeutschen Grenze, 2020 Bildrechte: IMAGO / Hanke

2006 wurde der Berliner Hauptbahnhof am Regierungsviertel eröffnet. Zwei Tage später ging er in Betrieb. Der mit mehr als 700 Millionen Euro aufwendigste Bahnhofsneubau der Nachkriegszeit ist zugleich der größte Turmbahnhof Europas. In normalen Zeiten ist er Umschlagplatz für täglich rund 330.000 Reisende und Besucher.