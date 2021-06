Vor 120 Jahren beginnt in Berlin die "Zweite Orthographische Konferenz", die bis zum 19. Juni 1901 dauert. Hier wird über die Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung getagt und erstmals ein verbindliches Regelwerk für alle Länder im deutschen Reich beschlossen. Man einigt sich auf die Grundlagen aus dem "Preußischen Regelbuch" von 1880, welches vom Hersfelder Gymnasialdirektor Konrad Duden entwickelt worden war. In Folge der Konferenz schafft man das "th" in deutschen Wörtern ab und ersetzt das "c" durch ein "k". Ein Jahr später werden die Regeln verbindlich für die staatlichen Schulen und öffentlichen Behörden eingeführt.