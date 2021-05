1971 endete der zweitägige Besuch von Bundespräsident Gustav Heinemann in Rumänien. Zum ersten Mal war ein Staatsoberhaupt der Bundesrepublik offiziell zu Besuch in einem kommunistischen Land gewesen. Der rumänische Staats- und Parteichef Nikolae Ceaușescu distanzierte sich außenpolitisch von der Sowjetunion. 1971 erhielt er von der Bundesrepublik das Bundesverdienstkreuz verliehen. Danach baute Ceaușescu seine Macht und seinen Personenkult weiter aus. Er wurde zum Diktator, der seine politischen Gegner von der Geheimpolizei ausschalten ließ. Die zunehmende Isolierung des Landes gipfelte in den 80er-Jahren in einer Versorgungskrise und der rumänischen Revolution gegen das Ceaușescu-Regime.

Bundespräsident Gustav Heinemann (l) wird nach seiner Ankunft am 17. Mai 1971 auf dem Flughafen in Bukarest von dem rumänischen Staatschef Nikolae Ceaușescu (r) begrüߟt. Bildrechte: dpa