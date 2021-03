1991 flog der frühere Staats- und Parteichef Erich Honecker mit seiner Frau Margot nach Moskau, um der deutschen Justiz und dem Haftbefehl wegen "Mauerschießbefehls" zu entgehen. Als ihm Russland den Schutz entzog, floh er in die chilenische Botschaft, musste aber im Juli 1992 nach Deutschland zurück. Nach seiner Landung wurde er verhaftet und ins Gefängnis Berlin-Moabit gebracht. Es folgte ein Gerichtsprozess in Berlin, der Anfang 1993 wegen krankheitsbedingter Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten eingestellt wurde. Honecker begab sich zu seiner Familie ins Exil nach Chile, wo er am 29. Mai 1994 seinem Krebsleiden erlag.