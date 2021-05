2016 wurde in einer ehemaligen NVA-Kaserne in Frauenwald in Thüringen Giftmüll entdeckt. Polizei und Feuerwehr konnten das Gefahrgut mit mehr als 65 Einsatzkräften bergen. Vier Einsatzkräfte mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, da sie sich bei der Bergung verletzten. Bei den geborgenen Chemikalien aus Frauenwald handelte es sich um Hydrazinhydrat - eine krebserregende und hochätzende Substanz. In den neuen Bundesländern lagerten 1990 noch mehr als 60.000 Tonnen Giftmüll. Häufig war es Pflanzenschutzmittel aus der DDR, deren Zulassung abgelaufen war.