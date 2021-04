Deutsch-deutsche Partnerschaft Eisenhüttenstadt und Saarlouis

Als im November 1985 der Saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontain (SPD) bei SED-Staatsratvorsitzenden Erich Honecker zu Gast ist, kommt das erste Mal die Sprache auf eine Städtepartnerschaft. Zufall ist das nicht: Honecker ist gebürtiger Saarländer. Er hofft durch die Partnerschaft auf außenpolitische Anerkennung und Lafontain wiederrum spekuliert auf "Wandel durch Annäherung". Denn: "Wir haben zu dem Vorhaben, die Menschen zusammen zu bringen, keine Alternative. Ich bin sicher, dass solche Städtepartnerschaften - ich hoffe, dass es mehrere geben wird - das beste Mittel sind, die deutsch-deutschen Grenzen zu überwinden", sagt er beim Besuch in der DDR 1985. Doch eine Entscheidung behält sich Erich Honecker vor: DDR-Partnerstadt soll nicht das, von Lafontain gewünschte, grenznahe Halberstadt im Harz werden. Sondern das 1.000 Kilometer entfernte Eisenhüttenstadt. Weil die Stadt in Brandenburg die sozialistische Musterstadt schlechthin ist. Am 25. April 1986 werden die deutsch-deutschen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen und beide Städte einigen sich darauf, dass im September 1986 eine Vereinbarung zur Städtepartnerschaft unterzeichnet werden soll.

Oskar Lafontaine, Ministerpräsident des Saarlandes, unterzeichnet im September 1986 die Städtepartnerschaft zwischen Eisenhüttenstadt und Saarlouis. Der Beschluss dafür fiel im April 1986. Bildrechte: dpa

Stern veröffentlicht Hitlers Tagebücher

Am 25. April 1983 präsentiert der Stern die vermeindlichen Tagebücher von Adolf Hitler. Der Held des Magazins: Der Journalist Gerd Heidemann. Er habe die Annalen des Führers aufgespürt, an der Echtheit sei nicht zu zweifeln - so lässt es die Verlagsführung auf der Pressekonferenz verlauten. Drei Jahre hat es gedauert, bis Heidemann und sein Redaktionsleiter Thomas Walde unter dem Code-Wort "Grünes Gewölbe" für 200.000 D-Mark das erste Tagebuch kaufen konnten. Heidemann hatte einen Tipp bekommen: Die Tagebücher sollen im Wrack eines 1945 beim sächsischen Börnersdorf abgestürzten Flugzeugs sein. Diesen Hinweis bekam er von Konrad Kujau. Gerd Heidemann, der Kujau aus seinem privaten Umfeld kannte, bot ihm bei einem privaten Gespräch zwei Millionen an, wenn er die Tagebücher besorgen würde. Kujau, so berichtet er später in Interviews, muss nicht lange überlegen - und greift selbst zur Feder. Mit Tinte für 4,25 D-Mark schreibt er Führers Nachtgedanken in Schulhefte aus der DDR.

1. Februar 1935: Ich erlasse einige Verfügungen.

4. Mai 1935: Mein Magen ist kaum noch fähig, etwas aufzunehmen. Ich habe Blähungen. Aus den gefälschten Hitler Tagebüchern