1998 löst sich die Rote Armee Fraktion nach 30 Jahren auf. Am 20. April 1998 geht bei der Nachrichtenagentur Reuters ein achtseitiges Schreiben ein, in dem die dritte Generation der RAF erklärt: "Heute beenden wir dieses Projekt". Die RAF wird 1970 von Andreas Baader, Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin gegründete und ist daher auch unter dem Namen "Baader-Meinhof-Bande" bekannt. Die Gruppierung sieht sich selbst als "Stadtguerilla" mit dem Ziel, das bestehende politische System zu verändern. Dabei schreckt die RAF nicht vor Waffengewalt zurück. Auch Tote gehen auf ihr Konto, wie der Arbeitgeber-Präsident Hanns Martin Schleyer. Dieser wurde im September 1977 in Köln von der RAF entführt, dabei wurden sein Fahrer und drei seiner Leibwächter erschossen. Schleyer selbst wurde erst im Oktober tot aufgefunden. In den 70er Jahren hilft die Stasi zehn ehemaligen RAF-Mitgliedern, in der DDR unterzutauchen. Obwohl die Aussteiger auch andere linksgerichtete Staaten als Aufnahmeland in Betracht ziehen, entscheiden sie sich für die DDR und das von der Stasi angebotene Tauschgeschäft: Neue Identitäten gegen Wissen über den Untergrund in der BRD.