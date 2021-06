Pädagoge Friedrich Wilhelm August Fröbel ist der Vater des Kindergartens. 1840 gründete er den ersten "Allgemeinen Deutschen Kindergarten" in Bad Blankenburg in Thüringen. Die innovative und wesentliche Grundlage in Fröbels Konzept war, dass Kinder spielend die Welt kennenlernen und erfahren sollen. Der Kindergarten wurde zum internationalen Exportschlager. Auch der Begriff "Kindergarten" stammt von Fröbel und wurde so im Englischen übernommen. Heute gilt Friedrich Fröbels Konzept als Klassiker der Pädagogik der frühen Kindheit.