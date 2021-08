Der neue Showmaster Vico Torriani mit seinen Assistentinnen in der 25.Ausgabe der ZDF-Show "Der Goldene Schuß" 1967 in Berlin. Erstmals wurde in Deutschland ein Programm in Farbe ausgestrahlt. Bundeskanzler Willy Brandt hatte am Vormittag um 11.00 Uhr im Rahmen der 25. Berliner Funkausstellung das Farbfernsehen per Knopfdruck gestartet. Bildrechte: dpa