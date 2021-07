1984: Ostblock boykottiert Teilnahme an Olympischen Spielen

Wie schon 1980 in Moskau, so sind auch 1984 in Los Angeles längst nicht alle Nationen bei den Olympischen Spielen vertreten.

Vor 37 Jahren boykottiert die Sowjetunion die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles. Die UdSSR reagiert damit auf die Absage des Westens an die Spiele in Moskau 1980. Der Protest richtet sich damals gegen die Invasion der UdSSR in Afghanistan 1979.

Bei den olympischen Winterspielen im Februar 1984 in Sarajevo gewinnt die DDR die Nationenwertung und ist damit erstmals erfolgreicher als ihr großer sowjetischer Bruder. Ein Erfolg, der von der Deutscher-Turn- und Sportbund-Führung bei den Sommerspielen in Los Angeles unbedingt wiederholt werden soll.