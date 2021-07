Messerschmitt Me 262 in der Luft, 2015.

Messerschmitt Me 262 in der Luft, 2015. Bildrechte: dpa

Der erste Düsenjäger der Welt absolviert 1942 seinen Jungfernflug. Die "Messerschmidt Me 262", benannt nach ihrem deutschen Konstrukteur, kann in bis dahin ungeahnten Höhen operieren und erreicht eine Geschwindigkeit von 870 Kilometern. Die "Me 262" wird das erste in Serie gebaute Strahlflugzeug der Welt.

Dass der Düsenjäger der Nazis in den letzten Kriegsjahren keine große Rolle mehr spielt, hat viele Gründe. Es fehlt nicht nur an qualifizierten Piloten. Fahrwerksprobleme, Triebwerksaufälle und die noch recht unbekannte Aerodynamik sind am Ende mehr als "Kinderkrankheiten". Die wenigen Strahljäger, die zum Einsatz kommen, sind sehr verwundbar und werden immer wieder leichte Beute der alliierten Piloten. Am Ende blieb die "Me 262" nur eine Fußnote des Zweiten Weltkrieges, auch wenn der deutsche Konstrukteur Willy Messerschmitt mit diesem ersten Düsenjäger der militärischen Luftfahrt den Weg gewiesen hatte.