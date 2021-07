Aufgrund steigender Weltmarktpreise sollten die Kaffeeimporte der DDR in der Zukunft eingeschränkt werden, um so Devisenaufwendungen zu minimieren. Das SED-Politbüro beschließt daher am 26. Juli 1977 eine neue "Versorgungsrichtlinien für Kaffee" und bringt den Kaffee-Mix auf den Mark. Dieser besteht nun nur noch aus 51 Prozent Röstkaffee. Die Entscheidung des SED-Politbüros sorgt für Proteste in der Bevölkerung. Nach entbehrungsreichen Jahren der Nachkriegszeit, in denen sich Bewohner der sowjetischen Besatzungszone mit Kaffeeersatz helfen mussten oder richtigen Kaffe nur auf dem Schwarzmarkt fanden, war Bohnenkaffee ab Ende der 1940er-Jahre wieder überall erhältlich. Der DDR-Bürger sah folglich nicht ein, wieder nur dünne "Plörre", wie besonders dünner Kaffee auch genannt wird, zu trinken. Nach massiven Protesten wird die Produktion des Ersatzkaffees, der im Volksmund "Honeckers Krönung" genannt wird, wieder eingestellt.