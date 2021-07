Die DDR verliert 1971 in Westdeutschland ihre amtlichen Gänsefüßchen: Aus der "DDR" wird die DDR. Mit der Schreibweise brachte die Bundesregierung jahrzehntelang ihren Alleinvertretungsanspruch und ihre Nichtanerkennung gegenüber dem östlichen Teil Deutschlands zum Ausruck. Das änderte sich unter Willy Brandt wenige Jahre zuvor. 1969 sprach man nun sogar von "zwei Staaten in Deutschland". Internationale Anerkennung bekommt die DDR schließlich mit dem Beitritt zu den Vereinten Nationen 1973. Eine volle völkerrechtliche Anerkennung durch die Bundesrepublik bleibt der DDR aber bis zum Schluss versagt.

Der DDR-Grenzpolizist Manfred Smolka wird 1960 mit einem Fallbeil in Leipzig hingerichtet. 1958 war er nach Bayern geflüchtet. Beim Versuch, seine Familie nachzuholen, geriet er in einen Hinterhalt der Staatssicherheit, wurde festgenommen und in einem Schauprozess aus "erzieherischen Gründen" zum Tode verurteilt. Smolka wird nach der Wende rehabilitiert. Erst 1987 schafft die DDR die Todesstrafe ab.