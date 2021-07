Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt man in Wolfsburg wieder zu produzieren. Dezember 1945 gilt als Start für die serielle Produktion des Käfers. Volkswagen entwickelt sich in den Folgejahren zum größten Autobauer der Welt. Der Konzern umfasst heute zwölf Marken - darunter die Stammmarke VW, aber auch Audi, Porsche und Škoda. Doch für den Käfer ist Ende der 70er-Jahre Schluss - zumindest in Deutschland. Am 19. Januar 1978 läuft im Werk Emden der letzte bei VW in Deutschland gebaute Käfer vom Band. Bis 2003 wird der Kleinwagen nur noch in Mexiko gebaut, bis auch dort Schluss ist.