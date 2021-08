2001 gelang es dem "Lesben- und Schwulenverband in Deutschland", mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz eine "Ehe light" für gleichgeschlechtliche Paare durchzusetzen. Allerdings gab es anfangs noch viele Unterschiede zu Hetero-Paaren, die erst nach und nach, oft in langwierigen Gerichtsprozessen bis hin zum Bundeverfassungsgericht, abgebaut wurden. Erst seit dem 1. Oktober 2017 dürfen Lesben und Schwule in Deutschland eine vollwertige Ehe mit ihren Partner(inne)n schließen.