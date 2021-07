In der Stadt Srebrenica in Bosnien und Herzegowina kam es 1995 während des Bosnienkrieges zum Massaker gegen muslimische Männer und Jungen. Bosnisch-Serbische Truppen drangen in die Stadt, die von der UN zur Schutzzone ernannt wurde, ein und ermordeten etwa 8.000 Menschen. Die dafür verantwortlichen Befehlshaber waren General Ratko Mladić und Serbenführer Radovan Karadžić. Ein Jahr nach dem Massaker verhängte der Internationale Gerichtshof in Den Haag Haftbefehl gegen Karadžić und Mladić und 22 weitere Personen. Sie wurden wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen das Kriegsrecht angeklagt. Nach jahrelanger Flucht wurden Karadžić 2008 und Mladić 2011 entdeckt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Massaker gilt in Europa als das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.